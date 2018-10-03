أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو عن انسحاب الولايات المتحدة من معاهدة الصداقة الموقعة مع إيران عام 1955.

وأكد بومبيو خلال مؤتمر صحفي له، اليوم الأربعاء، أن انسحاب الولايات المتحدة من المعاهدة يأتي ردا على ما اعتبره “استغلال إيران لمحكمة العدل الدولية”.

واعتبر بومبيو الشكوى التي رفعتها طهران ضد واشنطن أمام محكمة العدل الدولية “اعتداء على الولايات المتحدة”.

وأضاف أن الولايات المتحدة ستستفيد من فسخ المعاهدة، مشيرا إلى أن إيران كانت تستغل هذه المعاهدة لسنوات طويلة.

ويأتي ذلك بعد أن قضت محكمة العدل الدولية بإلغاء الولايات المتحدة عقوباتها على السلع “الإنسانية” الموجهة لإيران، وضمان سلامة الطيران المدني وحركة الملاحة الجوية بعد أن رفعت طهران شكواها إلى المحكمة من إعادة فرض العقوبات الأمريكية عليها.

المصدر: وكالات