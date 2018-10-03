أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي زياد شبيب، بلاغا جاء فيه “لمناسبة قرب حلول موسم الامطار، يذكر محافظ مدينة بيروت المواطنين لاسيما اصحاب ومتعهدي ورش البناء بالاحكام القانونية والتنظيمية التي ترعى شروط السلامة العامة ومنها المادة 53 من القانون 243 تاريخ 22/10/2012 (قانون السير)، التي تحظر على اي كان ان يرمي او يترك على الطريق العام ما من شأنه ان يعرقل حركة السير او يسبب اخطارا تهدد السلامة العامة كالنفايات والتراب والحجارة ومواد البناء.

وتلافيا لجرف مواد البناء مع السيول مما يتسبب بسد مجاري مياه الصرف الصحي واقنية مياه الامطار والى اغراق الشوارع بالمياه المبتذلة، يطلب اليهم وضع الحواجز اللازمة حول اماكن تخزين مثل هذه المواد لمنع جرفها مع السيول مما قد يهدد سلامة السير والسلامة العامة بالخطر.

ان محافظ مدينة بيروت، لن يتوانى عن اتخاذ الاجراءات القانونية بحق المخالفين في ضوء احكام قانون العقوبات، اضافة الى توقيف اعمال البناء.

وكلف المحافظ شبيب قيادة شرطة بيروت بضبط كل مخالفة لأحكام هذا البلاغ”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام