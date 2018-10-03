أوقف القضاء التونسي مسؤولا سياسيا في حزب “نداء تونس”الحاكم في قضية وظيفة وهمية في شركة حكومية تعود الى ما قبل العام 2011.

وأكد الناطق الرسمي باسم وزارة الداخلية سفيان الزعق توقيف المستشار السياسي في حزب “نداء تونس” برهان بسيس مساء الثلاثاء بالعاصمة بينما كان يتنقل بسيارته “لصدور ثلاث مذكرات تفتيش في حقه”.

واصدرت محكمة الاستئناف بتونس قرارا الثلاثاء بسجن بسيس المقرب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي لسنتين مع النفاذ العاجل بتهمة أنه شغل منصبا وهميا بشركة “صوتيتال” الحكومية المتخصصة في الاتصالات خلال نظام زين العابدين بن علي.

وبسيس من الوجوه السياسية البارزة زمن حكم الرئيس الأسبق بن علي والمدافعة عن نظامه، وقد عمل محللا ومقدما لبرامج تلفزيونية قبل ان ينضم الى حزب “نداء تونس” في آذار/مارس 2017 كمستشار سياسي.

وبرهان بسيس مقرب من نجل الرئيس التونسي حافظ قائد السبسي، المدير التنفيذي للحزب والذي يعارض استمرار يوسف الشاهد في ترؤس الحكومة الحالية ويعتبر من أشد منتقديه.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية