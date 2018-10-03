دعا رئيس “اللجنة الثورية العليا” في اليمن محمد علي الحوثي دول العدوان على اليمن إلى تحييد الاقتصاد وتجميد طبع مزيد من العملة الوطنية للحفاظ على قيمتها.

وأكد الحوثي في بيان له الاربعاء على “ضرورة الالتزام بتسليم مرتبات الموظفين بحسب الآلية المقدمة للأمم المتحدة وتوريد جميع موارد البلد من العملات الأجنبية إلى البنك المركزي وأهمها مبيعات النفط تجنبا لتضرر المواطنين”.

وقال الحوثي إن “تلاعب المرتزقة بالاقتصاد الوطني أدى إلى تدهور العملة الوطنية تنفيذا للمخطط الأمريكي السعودي وحلفائه”، وحمل “المجتمع الدولي القبول بقرارات دول العدوان بشأن منع تحويلات المغتربين إلى البنك المركزي اليمني منذ 2015 وحتى الآن”.

وحث الحوثي “أبناء الشعب اليمني للخروج في الوقفات والمسيرات التي ستحددها اللجنة المنظمة خلال الايام القادمة”.

المصدر: موقع انصار الله