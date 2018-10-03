أعلن وزير الحرب الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان الأربعاء، أن على روسيا وإسرائيل استعادة “علاقات عمل طبيعية” في سوريا رغم الاختلافات حول كارثة طائرة “ايل-20”. وقال ليبرمان، في مقابلة مع راديو “كان ريكا” المحلية، “أنا أعتقد أنه أهم شيء اليوم، إعادة علاقات العمل إلى وضعها الطبيعي. إنه أهم هدف اليوم، العودة لنظام العمل الطبيعي، التنسيق وتفعيل الخط الساخن لمنع وقوع الحوادث، يجب العمل”. وحمّلت وزارة الدفاع الروسية، سلاح جو العدو الإسرائيلي المسؤولية عن حادث إسقاط طائرة الاستطلاع الروسية “ايليوشين-20″، وذكرت أنه في يوم 17 أيلول/سبتمبر، حوالي الساعة 23:00 بتوقيت موسكو، فقد الاتصال بطائرة “ايل-20” الروسية العسكرية وهي فوق مياه المتوسط على بعد 35 كيلومتراً عن الساحل السوري قبالة قاعدة حميميم الجوية، وعلى متنها 15 عسكريا روسيا، مضيفة بأن الحادث تزامن مع قيام 4 طائرات إسرائيلية من نوع “إف-16″ بالاعتداء على مواقع سورية في اللاذقية”.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية