واصل طيران قوى العدوان السعودي الاميركي على اليمن ارتكاب الجرائم بحق الشعب اليمني ما أدى إلى استشهاد وإصابة عدد من المواطنين خلال الـ24 الساعات الماضية.

وأكد مصدر أمني يمني أن “طيران العدوان الغاشم استهدف أسرة المواطن النازح محمد الحجوري في منطقة الحمراء بمحافظة حجة ما أدى إلى استشهاده الأب وزوجته وابنتهما الوحيدة”.

وأضاف المصدر أن “طيران العدوان شن غارة على مديرية حيران بحجة وغارتين على مديرية شدا بمحافظة صعدة، فيما تعرضت قرى آهلة بالسكان في مديريات منبه و رازح وشداء لقضف صاروخي ومدفعي سعودي”.

المصدر: موقع انصار الله