صرّح مدير عام شركة “روس اتوم” ألكسي ليخاتشيوف الأربعاء، أن الشركة تجري مباحثات مع عدد من الدول لبناء العشرات من محطات الطاقة النووية. وقال المدير في جلسة ضمن أسبوع الطاقة الروسي، تحت عنوان “هندسة الطاقة النووية هي أساس الشراكة العالمية والتنمية الحديثة” “المفاوضات مستمرة [بشأن بناء] عدة عشرات [من وحدات الطاقة النووية]”. والجدير بالذكر أن شركة “روس آتوم” الروسية، تعد هيئة رسمية حكومية تنظم عمل المجمع النووي الروسي. ويقع مقرها الرئيسي في العاصمة موسكو. أنشأت “روس آتوم” يوم 29 كانون ثاني /يناير 1992، خلفاً لوزارة الصناعة والهندسة النووية في الاتحاد السوفياتي سابقا. وأعيد تنظيمها على أنها الوكالة الاتحادية للطاقة الذرية يوم 9 آذار/مارس 2004. وذلك وفقا لقانون اعتمده البرلمان الروسي في تشرين ثاني/نوفمبر عام 2007، ووقعه الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أوائل كانون أول/ديسمبر من العام نفسه، وتم بموجبه تحويل الوكالة إلى مؤسسة حكومية. وأفادت مؤسسة “روس آتوم” الروسية، الشهر الماضي في تقرير سنوي لها للعام الماضي أن النهوض بتكنولوجيا الطاقة النووية الروسية في الأسواق العالمية، يواجه ظروفا خطيرة في الأسواق الدولية موضحة أنها ستعمل على الحد من تأثير المخاطر القائمة.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية