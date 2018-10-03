ارتفعت أسعار النفط يوم الأربعاء لتوقعات بشح الأسواق فور بدء تنفيذ عقوبات أمريكية تستهدف صناعة البترول الإيرانية الشهر القادم لكن قوة الدولار وارتفاع المعروض الأمريكي من الخام حدا من المكاسب.

وفي الساعة 0646 بتوقيت جرينتش كانت العقود الآجلة لخام برنت عند 84.89 دولار للبرميل بزيادة تسعة سنتات عن الإغلاق السابق.

وزادت عقود الخام الأمريكي غرب تكساس الوسيط سبعة سنتات إلى 75.30 دولار للبرميل.

ويقول متعاملون إن أسواق النفط ما زالت متوترة بسبب العقوبات الأمريكية الوشيكة على صادرات النفط الإيراني والتي تدخل حيز التنفيذ في الرابع من نوفمبر تشرين الثاني.

وفي وقت سابق هذا الأسبوع بلغ برنت وغرب تكساس مستويات هي الأعلى منذ نوفمبر تشرين الثاني 2014 وهما مرتفعان نحو 20 و17 بالمئة على الترتيب منذ منتصف أغسطس آب.

لكن المتعاملين أضافوا أن قوة الدولار، الذي يجعل واردات النفط أعلى تكلفة للدول التي تستخدم عملات أخرى محليا، وتنامي المعروض الأمريكي كبحا المكاسب.

كان معهد البترول الأمريكي قال يوم الثلاثاء إن مخزونات الخام التجارية بالولايات المتحدة زادت 907 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في 28 سبتمبر أيلول إلى 400.9 مليون برميل. وتراجع استهلاك الخام بمصافي التكرير 158 ألف برميل يوميا وفقا لبيانات المعهد.

وتصدر البيانات الحكومية الأسبوعية الرسمية عن إدارة معلومات الطاقة الأمريكية في وقت لاحق يوم الأربعاء.

المصدر: رويترز