رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2018 - 23:22
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مجلس النواب العراقي ينتخب برهم صالح رئيساً للجمهورية العراقية
برهم صالح: سأعمل وفق النظام الديمقراطي الإتحادي والعراق لا يحتمل أزمات أخرى
صالح: سأعمل من أجل دولة المواطنة والشعب العراقي يستحق أن نبذل جميع الجهود لتوفير الخدمات له
الرئيس العراقي يكلّف عادل عبد المهدي رسميا بتشكيل الحكومة العراقية الجديدة
الرئاسة الروسية: وزير الدفاع يبلغ الرئيس بوتين تسليم منظومة "اس-300" وغيرها من المعدات إلى سوريا
وزير الدفاع الروسي سيرغي شويغو: بدء تدريب الخبراء السوريين على استخدام أنظمة "اس 300" وستنجز التدريبات خلال 3 اشهر
روسيا والهند ستوقعان اتفاقا هذا الاسبوع لشراء منظومة اس-400 الصاروخية الدفاعيّة
مصدر عسكري يمني: إسقاط طائرة إستطلاع لقوى العدوان السعودي الأمريكي قبالة منفذ الخضراء في نجران
الوكالة الدولية للطاقة الذرية: لا نتعامل مع المعلومات المقدَّمة إلينا دون فحص
يوكيا أمانو: الوكالة ترسل المفتشين إلى المواقع فقط عند الحاجة وتَستخدم كلَ التدابير المتعلقة بالمعلومات المتوفرة لديها
الخارجية الأمريكية: سيتم تحويل 3 مليارات و800 مليون دولار في العام لإسرائيل على مدى 10 سنوات للمساعدة العسكرية
تكتل لبنان القوي: العدو الإسرائيلي يبحث عن ذرائع لتبرير أي اعتداء مستقبلي على لبنان أمام المجتمع الدولي
تكتل لبنان القوي: العدو الإسرائيلي تفاجأ بردة فعل دبلوماسية ووعي لبناني مما يثبت أن هذه الاكاذيب لم تعد تعمل
مسؤول أمريكي: إرسال طرود الى مبنى البنتاغون يشتبه باحتوائها على مادة الريسين السامة
السلطات الإسبانيّة: تفكيك شبكة إرهابيّة تضم 25 معتقلاً موزعين على 17 سجنا في إسبانيا
مقتل أكثر من 13 شخصاً وجرح العشرات في هجوم انتحاري استهدف تجمعا انتخابيا في أفغانستان
رئيس الجمهورية العراقية برهم صالح يكلف عادل عبد المهدي بتشكيل الحكومة الجديدة
منذ 48 mins
2 October، 2018
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