هنأ الأمين العام لحركة “التوحيد الاسلامي” في لبنان الشيخ بلال شعبان “زياد نخالة لتوليه الأمانة العامة لحركة الجهاد الاسلامي”، ورأى أن “العلاقة بين حركتي الجهاد والتوحيد علاقة أخوة وجهاد فأهدافنا واحدة وقضايانا مشتركة”.

واضاف الشيخ شعبان في بيان له الثلاثاء ان “حركة الجهاد الإسلامي حركة عريقة من حركات النضال الفلسطيني ويقع على عاتقها الكثير من المسؤوليات أهمها بناء جسر العلاقة بين فصائل المقاومة وحشد طاقات أمتنا ووصل ما انقطع والعمل على بناء مشروع جهادي واحد يؤسس لمعركة التحرير العتيدة”.

وقال الشيخ شعبان “نمر في مرحلة مصيرية يريد من خلالها رئيس إدارة الشر الأميركي ومعه الكثير من الخدم من حكومات وأنظمة الدول العربية تصفية قضيتنا المركزية عبر تمرير صفقة القرن وهي أكبر عملية سلب عرفها التاريخ ومسؤوليتنا أن نحبط ذلك بوحدتنا ووعينا وجهادنا”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام