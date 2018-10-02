قال امين المجلس الاعلى للأمن القومي الإيراني علي شمخاني ردا على تصريحات بولتون القاضية بأن نحمل أميركا على محمل الجد “ان العميد حاجي زادة (قائد القوة الجوفضائية التابعة للحرس الثوري) قد تعاطى معكم بجدية واسقط الصواريخ على بعد ثلاثة اميال منكم”.

وردا على مزاعم احد مسؤولي وزارة الحرب الأميركية القاضية بان الصواريخ الإيرانية التي أطلقت على شرق الفرات بسوريا سقطت على بعد ثلاثة أميال من مكان تواجد القوات الأميركية في سوريا قال شمخاني متسائلا “ماذا يفعل داعش والجماعات الارهابية الاخرى على بعد ثلاثة اميال منكم”، واضاف في تصريحه “اننا سنذيق الأشرار الأميركيين والفريق الاقتصادي الأميركي الحالي طعم الهزيمة”.

وتابع، ان قدرات الجمهورية الاسلامية الايرانية وطاقاتها فريدة في ادارة التهديدات السياسية والدفاعية والامنية والاقتصادية وتحويلها الى فرص ومبادرات. وأشار الى الإجراءات الواسعة للإدارة الأميركية وتعبئة كافة امكانياتها وقدراتها لحربها الاقتصادية ضد الجمهورية الإسلامية الإيرانية وقال ان جيل الثورة الذي مرغ انف أميركا واذاقها طعم الذل الان هو امام فرصة فريدة لتكرار مفاخره المتواصلة الماضية.

وأكد شمخاني ان رواد الدفاع المقدس هم رصيد ثمين ينبغي العمل على صونهم واستثمار تجاربهم .وأشار إلى تصريحات قائد الثورة الإسلامية حول ضرورة صون الروح الثورية في عهد السلام وقال ان وصول اكثر الادارات الأميركية شرا إلى السلطة في هذا البلد يتطلب معنويات وارادة ثورية لهزيمتهم .

المصدر: وكالة أنباء فارس