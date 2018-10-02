فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الثلاثاء في 2-10-2018.

درعا وريفها:

ـ حيَّا أهالي مدينة جاسم بريف درعا الشمالي بطولات الجيش السوري وتضحياته التي أثمرت عن إعادة الأمن والاستقرار إلى عموم محافظة درعا بعد إنهاء الوجود الإرهابي فيها.

ولفت رئيس مجلس المدينة عبد الرحمن الحلقي إلى أنه منذ اليوم الأول لدخول الجيش السوري بدأت جميع الخدمات تعود تدريجياً إلى المدينة.

دير الزور وريفها:

ـ أعدم مسلحو “داعش” شخصاً في قرية المرشدة بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، بتهمة التعامل مع “قسد” وتهريب المدنيين الى مناطق سيطرتها.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” شخصين اثنين بعد مداهمة منزليهما، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

الحسكة وريفها:

ـ قُتِل مسلح من “قسد” إثر انفجار لغم به، زرعه مسلحون مجهولون، في محيط قرية الدشيشة بريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

– اعتقلت “قسد” عدداً من الأشخاص، على أحد حواجزها، في قرية الحدادية بريف الحسكة الجنوبي، لعدم حيازتهم دفتر “التجنيد الإجباري” الخاص بـ “قسد”.

ـ أطلقت “قسد” سراح 17 مسلحاً من داعش، من سجونها في مدينة الحسكة.

الرقة وريفها:

ـ أصيب شخصٌ إثر إطلاق مسلحي “قسد” النار عليه، لدى مداهمتهم منزله في قرية المحمودلي بريف الرقة الغربي، لأسباب مجهولة.

ـ قُتِل مسلح من “قسد” إثر إطلاق مسلحي داعش النار عليه، في قرية مطب البوراشد قرب بلدة الكرامة بريف الرقة الشرقي.

– أوقفت “قسد” عمل إذاعة “أمل FM” في مدينة الرقة، لأسباب مجهولة.

حلب وريفها:

ـ عُثِر على أحد مسلحي فصائل “الجيش الحر” المدعومة تركيّاً، مقتولاً في محيط جبل برصايا قرب مدينة إعزاز بريف حلب الشمالي.

إدلب وريفها:

ـ قُتل 4 مسلحين بينهم مسلحين اثنين من الجنسية التركستانية، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، على طريق “مرج الزهور _حلوز” غرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

– اختطف مسلحو “هيئة تحرير الشام” شخصاً، في قرية كنصفرة بريف إدلب الجنوبي الغربي، لأسباب مجهولة.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شخصاً، في قرية معراتة في ريف إدلب الجنوبي الغربي، لأسباب مجهولة.

ـ أصيب شخص إثر انفجار لغم به لدى محاولة تفكيكه، في قرية معرة حرمة بريف إدلب الجنوبي.

حمص وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة خلال استكمال تمشيط المزارع والبساتين في منطقة حي الوعر غربي مدينة حمص، على كمية من الذخائر وقذائف المدفعية من مخلفات التنظيمات الإرهابية التي كانت تستخدمها للاعتداء على المدنيين في أحياء المدينة والقرى المجاورة لها.

المصدر: الاعلام الحربي