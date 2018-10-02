بحث المبعوث الخاص للرئيس الروسي للشرق الأوسط والدول الأفريقية نائب وزير الخارجية ميخائيل بوغدانوف الثلاثاء مع وفد “مجلس سوريا الديمقراطية” تطورات الاوضاع في سوريا.

وقالت وزارة الخارجية الروسية في بيان لها “جرى خلال اللقاء تبادل شامل للآراء حول تطور الوضع في سوريا وما حولها”، وتابعت “في الوقت نفسه تم التأكيد على عدم وجود بديل للتسوية السياسية على أساس قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254 ومع مراعاة نتائج مؤتمر الحوار الوطني السوري في سوتشي”، واضافت “تمت الإشارة إلى أهمية المشاركة الكاملة في تحديد مستقبل سوريا من جانب ممثلي جميع المناطق والفئات العرقية والدينية”.

ولفت البيان الى أنه “تم الإعراب عن رأي عام بأن نتيجة هذا الحوار السوري السوري الشامل يجب أن يكون الاستعادة الكاملة لسيادة سوريا وسلامة أراضيها وخلق ظروف للوجود المريح في دولة موحدة لجميع السوريين على أساس احترام حقوقهم ومصالحهم المشروعة”.

المصدر: سبوتنيك