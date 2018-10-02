عقد “المجلس السياسي الأعلى” في اليمن اجتماعا الثلاثاء برئاسة الرئيس مهدي المشاط، بحث فيه اخر المستجدات السياسية والعسكرية في البلاد والمنطقة.

وأشاد المجلس بصمود الشعب اليمني وبتطور الصناعة العسكرية وتأثيرها في ساحة المعركة، وثمن “انتصارات الجيش واللجان الشعبية وثباتهم واستبسالهم في ميادين الشرف.

ولفت المجلس الى “ضرورة الصمود امام الحرب الاقتصادية التي يشنها العدوان من خلال ضرب العملة الوطنية وافتعال الأزمات في المشتقات النفطية وغيرها”، وحمل “الفار هادي وحكومته وتحالف العدوان المسئولية الكاملة عن كل ما ترتب عن نقل البنك المركزي وضرب العملة الوطنية وتكرار طباعتها بدون غطاء يحافظ على قيمتها”.

وأكد المجلس أن “هذه الخطوات الممنهجة لتدمير الاقتصاد الوطني هدفها زعزعة الجبهة الداخلية وتجويع الشعب اليمني ومضاعفة معاناته”.

المصدر: موقع انصار الله