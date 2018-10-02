يقوم سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف بزيارة إلى العاصمة اليابانية طوكيو يوم 4 تشرين الأول/أكتوبر الجاري لإجراء مشاورات في مجال الأمن.

وأعلن المكتب الصحفي التابع لمجلس الأمن الروسي في بيان له الثلاثاء انه “في 4 تشرين الأول/أكتوبر سيقوم سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف بزيارة عمل إلى طوكيو لإجراء مشاورات روسية يابانية من خلال مجلسي الأمن في البلدين”.

وكان سكرتير مجلس الأمن الروسي نيكولاي باتروشيف وقع يوم 5 أيلول/سبتمبر الماضي مع نظيره الياباني شوتارو ياتشي مذكرة تفاهم حول المشاورات الثنائية المتعلقة بالقضايا الأمنية ذات الاهتمام المشترك.

يشار إلى أن مجلس الأمن القومي الياباني يشارك بانتظام في الفعاليات والاجتماعات، التي ينظمها مجلس الأمن الروسي، وهذه هي اجتماعات لممثلين رفيعي المستوى بشأن المسائل الأمنية، فضلا عن اجتماعات الدول الأعضاء في مجلس القطب الشمالي.

المصدر: سبوتنيك