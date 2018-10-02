انكسار زحف للعدوان جنوب غرب التحيتا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم (وسائل اعلام يمنية) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2018 - 16:56
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انكسار زحف للعدوان جنوب غرب التحيتا وسقوط قتلى وجرحى في صفوفهم (وسائل اعلام يمنية)
منذ 22 mins
2 October، 2018
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