نشرت قوات جو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية الإيرانية، صوراً لمكان اصابة الصواريخ وقصف الطائرات المسيرة لمقار الارهابيين شرق الفرات بسوريا.

وقال قائد قوات جو فضاء التابعة لحرس الثورة الاسلامية العميد حاجي زادة، في تصريح له، إنَّ منطقة شرق الفرات ومقار إرهابيي داعش تخضع لدعم امريكي كامل وتتمتع بموقع خاص، يحدها من الغرب حاجز طبيعي وهو نهر الفرات ومن الجو هي منطقة محظورة الطيران وتحت حماية طائرات تحالف امريكا.

وأضاف أنَّ استخدام طائرات مسيرة كشاهد 129 بهدف تصوير لحظة الاستهداف يؤدي الى انكشاف العملية من قبل امريكا وإخلاء مقار المجموعات الارهابية.

ونوَّه الى استخدام تكتيك مختلف في هذه العملية، قائلاً في هذه العملية من خلال استخدام طرق استخباراتية خاصة وبعد التأكد من تواجد متزعمي داعش تم تنفيذ العملية بشكل مباغت.

وأشار زادة إلى تنفيذ عملية مدمجة واستخدام طائرات مسيرة حربية في هذه العملية، قائلاً طائراتنا المسيرة القاذفة للقنابل دخلت تلك المنطقة ونفذت مهامها واتضح للجميع من خلال الصور التي وصلتنا مدى دقة العملية.

المصدر: وكالة تسنيم