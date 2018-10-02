قالت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا، إن رفض لندن قبول مساعدة الادعاء العام الروسي في قضية سكريبال، يؤكد رغبة بريطانيا في طمس الحقيقة ومنع إجراء تحقيق موضوعي.

وأشارت زاخاروفا، إلى أن لندن تذرعت بأن تنفيذ طلبات الجانب الروسي قد يضر بسيادة وأمن ونظام المملكة المتحدة العام وغيره من مصالحها الهامة.

وأضافت أن “موقف لندن الرسمي، الذي اتخذ بموافقة أعلى مستوى سياسي، يؤكد فقط الرغبة الواضحة للسلطات في هذا البلد في إخفاء الحقيقة، والحؤول دون إجراء تحقيق موضوعي وشفاف في مسالة سكريبال، وتحديد الأسباب الحقيقية للحادث في ساليزبري”.

المصدر: نوفوستي