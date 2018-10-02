حمص وريفها:

ـ عثرت الجهات المختصة خلال استكمال تمشيط المزارع والبساتين في منطقة حي الوعر غربي مدينة حمص، على كمية من الذخائر وقذائف المدفعية من مخلفات التنظيمات الإرهابية التي كانت تستخدمها للاعتداء على المدنيين في أحياء المدينة والقرى المجاورة لها.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقل مسلحو “قسد” شخصين اثنين بعد مداهمة منزليهما، في بلدة ذيبان بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

إدلب وريفها:

ـ قُتل 4 مسلحين بينهم مسلحين اثنين من الجنسية التركستانية، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليهم، على طريق “مرج الزهور _حلوز” غرب مدينة جسر الشغور في ريف إدلب الجنوبي الغربي.

ـ اعتقلت “هيئة تحرير الشام” شخصاً، في قرية معراتة في ريف إدلب الجنوبي الغربي، لأسباب مجهولة.

المشهد المحلي:

ـ قال وزير الخارجية السوري وليد المعلم، إنَّ سوريا ستكتب الفصل الأخير في مكافحة الإرهاب، والفصل الأخير من الحرب السورية يشمل تحرير إدلب وأرياف حلب وصولاً إلى منبج وشرق الفرات.

وأكد أنَّ الصواريخ الإيرانية في البوكمال تأتي في إطار مكافحة الإرهاب، مشيراً إلى أنَّ التعاون بين طهران ودمشق شرعي ينسجم مع السيادة الوطنية.

وأضاف المعلم أنَّ “هدف العدوان الأخير على اللاذقية إطالة الأزمة كي تتمكن “إسرائيل” من استيعاب انتصار الجيش السوري، و”إسرائيل” اعتادت على العربدة في سماء المنطقة لكن وسائط دفاعنا الجوي كانت تتصدى لها في كل مرة”.

ـ أكد مندوب سورية الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف حسام الدين آلا، خلال اجتماع الدورة التاسعة والستين للجنة التنفيذية لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أن محاولات العبث باستقرار الدول وتقويض مؤسساتها الوطنية لإضعاف الحكومات ومحاولة إسقاطها باتت سببا رئيسياً للعديد من الأزمات الإنسانية وللنزوح القسري التي شهدتها بعض الدول.

وقال السفير آلا إن الاحتلال الأجنبي والإرهاب والإجراءات الاقتصادية القسرية أحادية الجانب لا تزال عوامل أساسية مؤدية للأزمات الإنسانية التي تشهدها المنطقة.

ـ وقع مدير عام المؤسسة العامة لتوليد الكهرباء في اللاذقية المهندس محمود رمضان، ورئيس مجلس إدارة شركة مبنا عباس علي أبادي، على برنامج زمني لتنفيذ مشروع محطة توليد الطاقة الكهربائية الغازية الصديقة للبيئة في اللاذقية باستطاعة 540 ميغاواط في إطار استراتيجية الحكومة لمواكبة الطلب على الطاقة الكهربائية لعودة عجلة الإنتاج الصناعي والزراعي والسياحي والخدمي في البلاد.

كما اتفق الجانبان على أن يبدأ تنفيذ المشروع خلال العام القادم بعد تأمين المواد والمستلزمات والقطع التبديلية له.

ـ بحث وزير الاقتصاد في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية رائد خوري، خلال اتصال هاتفي، مع نظيره السوري سامر خليل، إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن.

وأشار وزير الاقتصاد اللبناني إلى أن نظيره سوري أبلغه بأن المعبر لم يفتح بعد ولكن الجانب السوري جاهز لفتحه، وأضاف أنَّ الاتصالات ستتكثف في اليومين المقبلين لنرى موقفهم من الشاحنات اللبنانية التي ستقطع عبر هذا المعبر.

ـ تحدَّث “المرصد السوري المعارض” عن استمرار الانتهاكات من قبل فصائل “الجيش الحر” المدعومة من الجيش التركي، و”المجالس المحلية” التابعة لها، في مدينة عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي، حيث أصدر ما يسمى “مجلس جنديرس المحلي” تعميماً، لأصحاب معاصر الزيتون، يدخل في إطار تضييق الخناق أكثر فأكثر على من تبقى من أهالي المنطقة وسرقة أرزاقهم.

ـ نقلت تنسيقيات المسلحين عن “مصدر” فيما تسمى “الشرطة العسكرية _الجيش الحر” أن السلطات التركية سحبت 40 ضابطاً وعنصراً تركياً من المخابرات والشرطة والجيش، كانوا مسؤولين عن إدارة منطقة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي أمنيا وعسكريا، الى مدينة هاتاي التركية، وستعين ضباطاً وعناصراً جدد عوضاً عن الذين سحبتهم.

وأشارت التنسيقيات إلى أن عملية نقل العناصر والضباط جاءت بالتزامن مع إلقاء “الشرطة العسكرية _الجيش الحر” القبض على عدد من الضباط الأتراك في بيت “دعارة” في مدينة عفرين بريف حلب الشمالي الغربي.

المشهد الدولي:

ـ قال الرئيس التركي رجب أردوغان، إن اتفاق سوتشي (بين روسيا وتركيا حول إدلب) أحيا آمال الحل السياسي الدائم في سوريا، مشيراً إلى أنه يتم تعزيز نقاط المراقبة التركية في إدلب السورية مع اتخاذ الإجراءات اللازمة مع روسيا لمواجهة الجماعات المتشددة.

ـ أكد وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو، أنه حان وقت إخراج مسلحي تنظيم “ي ب ك” من مدينة منبج السورية بشكل تام وتسليمها لسكانها المحليين، من ناحيتي الإدارة والوحدات الأمنية، وأشار إلى حدوث تأخر في الجدول الزمني بهذا الصدد، مشدداً على أهمية الدوريات التي سيرتها تركيا والولايات المتحدة بشكل منفصل في منطقة منبج، خلال الفترة الأخيرة.

ـ أعلن وزير الدفاع الأمريكي جيمس ماتيس خلال مؤتمر صحفي مشترك مع وزيرة الدفاع الفرنسية فلورنس بارلي في باريس، أنَّ المعركة ضد داعش في سوريا مازالت مستمرة، وأشار إلى أن تشكيل قوة أمنية مدربة جيداً لمنع ظهور داعش مجدداً في سوريا.

ـ صرح الرئيس اللبناني العماد ميشال عون، خلال استقباله وزيرة الشؤون الخارجية في النمسا كارين كنيسيل، في قصر بعبدا، والتي تعنى ايضا بشؤون اوروبا والاندماج، بأن لبنان يدعو الى الفصل بين عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم والاتفاق على الحل السياسي لأن الوصول الى هذا الحل قد يتأخر كما حصل بالنسبة الى قضايا اخرى منها القضية الفلسطينية.

ـ أفادت مواقع إلكترونية غربية، مختصة برصد الحركة الجوية، بأن طائرات نقل عملاقة روسية من طراز “أنطونوف _124″، نفذت عدة رحلات إلى قاعدة حميميم منذ يوم الخميس الماضي، حيث بدأت هذه الطائرات رحلاتها المذكورة إلى حميميم، مباشرة بعد الإعلان عن قرار توريد منظومات “إس _300” للجيش السوري.

وأضافت المواقع، أنَّ الليلة الماضية هبطت في القاعدة، طائرة “أنطونوف _124” ذات الرقم RA-82035، وهذه الرحلة السادسة لطائرات من هذا الطراز، إلى القاعدة منذ يوم الخميس الماضي.

المصدر: الاعلام الحربي