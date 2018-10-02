زار رئيس جمعية “قولنا والعمل” الشيخ أحمد القطان، على رأس وفد من الجمعية، الرئيس العماد إميل لحود في مكتبه في اليرزة، وتم التداول في الأوضاع الإقليمية والداخلية اللبنانية وملفي تشكيل الحكومة والنازحين السوريين والتهديدات الإسرائيلية للبنان.

بعد اللقاء، أدلى الشيخ القطان بتصريح قال فيه “تشرفنا بلقاء فخامة الرئيس الأسبق إميل لحود الذي نعتبره دعامة وطنية وقيمة وطنية كبيرة بالنسبة للبنان لأنه صاحب مواقف وطنية مشرفة، وطبعا هو الحاضن والمؤسس لمعادلة “الشعب والجيش والمقاومة” ويهمنا أن نؤكد وجوب حفظ هذه المعادلة لأنها تحفظ لبنان قويا ومستقلا ومحافظا على قوته من العدو الإسرائيلي من جهة، وكل من يهدد أمن وأمان وإستقرار لبنان”.

وطالب الشيخ القطان “بالإسراع في تأليف حكومة وحدة وطنية، لأن لبنان من دونها لا يمكن أن يكون قويا ومواجها لكل التحديات”، مؤكدا ان “هذه الحكومة هي مطلب كل وطني في لبنان، ويجب على رئيس الحكومة المكلف أن يسرع في تشكيلها حتى تعالج ما أمكن من الفساد الموجود ومن الوضع الإقتصادي الصعب، الذي يعيشه جميع اللبنانيين الذين ما عادوا يحتملونه”.

كما طالب بعودة النازحين السوريين، “عودة آمنة وطوعية الى بلدهم حتى يتنفس لبنان الصعداء، ولأن سوريا باتت قادرة على إستيعاب الإخوة النازحين في بلدهم وعلى أرضهم وبين أهلهم”.

من جهة ثانية، أكد الشيخ القطان “أن العدو الإسرائيلي لن يستطيع أن يقوم بأي حماقة على ارض لبنان، لأنه على يقين أن كل الشعب اللبناني والمقاومة (حزب الله) مع حفظ بلدهم في مواجهة هذا العدو، لذلك نحن نقول لهذا العدو الإسرائيلي اذا فكر بأي حماقه فإن نهايته ستكون على أرض لبنان، وسنعود إن شاء الله الى فلسطين منتصرين وتعود كل فلسطين”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام