شن طيران العدوان الأمريكي السعودي سلسلة غارات على محافظة صعدة ونجران ، فيما استهدف قصف صاروخي ومدفعي ونيران المرتزقة القرى والأحياء السكنية خلال الـ 24 ساعة الماضية .

وأوضح مصدر أمني لوكالة الأنباء اليمنية (سبأ) أن طيران العدوان شن في محافظة صعدة غارتين على منازل وممتلكات المواطنين في منطقة طخية بمديرية مجز وغارة على منطقة البقع .

كما شن سبع غارات على مديرية شدا الحدودية منها غارتين على الطريق العام ، واستهدف بغارتين منزل مواطن بمنطقة الرماديات وبغارة مزارع المواطنين بمنطقة بني ذهل بمديرية الظاهر ما أدى إلى أضرار في الممتلكات .

وأشار المصدر إلى أن قصفاً صاروخياً ومدفعياً استهدف قرى آهلة بالسكان في مديريتي شدا و رازح ، و منازل ومزارع المواطنين في مديرية منبه .

وأكد المصدر إصابة امرأة بجروح بالغة جراء استهداف مرتزقة العدوان بالرشاشات الأحياء السكنية في مديرية المتون بمحافظة الجوف .

وذكر المصدر أن الطيران المعادي شن غارتين على موقع الطلعة في نجران .

المصدر: وكالة سبأ