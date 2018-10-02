صرح وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف بان الصين تعد الشريك التجاري الاول لايران، معربا عن ثقته بانها ستواصل علاقاتها التجارية مع ايران.

وفي حوار اجرته معه قناة “جاينا غلوبال”، قال ظريف، ان الصين هي الشريك التجاري الاول لايران ونعتقد بان علاقاتنا مع الصين قوية ونحن على ثقة بانها ستواصل علاقاتها التجارية مع ايران.

وكان وزير الخارجية الصيني “وانغ يي” قد اكد خلال لقائه وزير الخارجية الايراني يوم الاثنين من الاسبوع الماضي التزام بلاده بالعمل على الحفاظ على الاتفاق النووي وقال، ان العلاقات الاقتصادية الطبيعية مع ايران ستستمر.

وقد اكدت الصني دوما التزامها بمواصلة العلاقات التجارية مع ايران والحفظا على الاتفاق النووي، وبصفتها احد اطراف الاتفاق النووي فقد انتقدت اجراءات الحظر الاميركية ضد ايران واكدت ضرورة التعاون مع ايران.

المصدر: وكالة فارس