أردوغان: نقوم بتقوية وتعزيز نقاط المراقبة في إدلب وتحملنا مسؤولية وقف هجمات المجموعات المتطرفة (سبوتنيك) – موقع قناة المنار – لبنان
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October 2 2018 - 12:44
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وزير الخارجية والمغتربين شارك في جولة للسفراء الأجانب لدحض المزاعم الإسرائيلية حول الصواريخ في محيط مطار بيروت
الوزير باسيل: "إسرائيل" تتهم الدول بالإرهاب وهي أم الإرهاب ولبنان لا يقبل استخدام منبر الأمم المتحدة لمثل هذه الاتهامات
الوزير باسيل: الشعب اللبناني انتصر على "إسرائيل" بالصمود وهو مستعد للمقاومة ونقول لنتانياهو ولا مرة خفنا منك
صحيفة معاريف: رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إستخدم الحيل والمؤثرات عبر عرض الشرائح والصور واللوائح في الأمم المتحدة
معاريف: نتنياهو فقد كلمة السر التي تسمح له بجذب الانتباه وبات يوجه كلماته بشكل رئيسي الى الجمهور الجالس في المنزل
قوات الاحتلال تعتدي بالضرب على شاب فلسطيني في بلدة حزما بالقدس المحتلة وتعتقله
المبعوث الأممي الى اليمن: حركة أنصار الله ليست مسؤولة عن فشل مشاورات جنيف وقائد أنصار الله صادق في كل ما يقوله
منظمة أنقذوا الأطفال الحقوقية: عدد حالات الإصابة المحتملة بالكوليرا زاد 3 مرات منذ استئناف القتال في الحديدة اليمنية
وكالة سبوتنيك: وزير الإقتصاد اللبناني يبحث مع نظيره السوري إعادة فتح معبر نصيب بين سوريا والأردن
وزير الحرب الأميركي: الولايات المتحدة وتركيا بدأتا تدريبات للقيام بدوريات مشتركة قريبا في منبج بشمال سوريا
البرلمان العراقي يستأنف اليوم جلسة انتخاب رئيس للجمهورية
ممثل إيران في الجمعية العامة للأمم المتحدة عباس كلرو يردّ على مزاعم وزير خارجية السعودية ضد الجمهورية الإسلامية
كلرو: ما تعرفه السعودية ليس دبلوماسية الفكر بل دبلوماسية المال وهي تساعد الإرهاب وتنتقم من الناس الأبرياء
كلرو ساخرا من السعودية: هل تدمير اليمن وذبح أطفاله الأبرياء يعزز الاستقرار في المنطقة؟
البحرية الأميركية: سفينة حربية صينية اقتربت لمسافة خطرة من مدمرة أميركية في بحر الصين الجنوبي
بكين: الجانب الأميركي يرسل سفنا عسكرية دون إذن الى مياه قريبة من جزر بحر الصين الجنوبي ما يهدد سيادتنا وأمننا
الداخلية التونسية تكشف عن شبكة متورطة في تمويل الإرهابيين التونسيين الموجودين في سوريا
رئيسة الوزراء البريطانية: سنوقف المعاملة التفضيلية لليد العاملة من الإتحاد الأوروبي بعد بريكست
اسبانيا: صدامات في برشلونة بين قوات الأمن ونشطاء من دعاة استقلال كاتالونيا
إرتفاع حصيلة ضحايا الزلزال والتسونامي في جزيرة سولاويسي الأندونيسية إلى 1234 قتيلا
زلزالان بقوة 5.9 و6 درجات قبالة جزيرة سومبا جنوب اندونيسيا
أردوغان: نقوم بتقوية وتعزيز نقاط المراقبة في إدلب وتحملنا مسؤولية وقف هجمات المجموعات المتطرفة (سبوتنيك)
منذ 14 mins
2 October، 2018
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