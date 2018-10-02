توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ادارة الطيران المدني ان يكون الطقس غدا قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة، مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفي الجبال. وجاء في النشرة الاتي:

–الحالة العامة: يستقر الطقس تدريجيا في لبنان ابتداء من بعد ظهر الثلاثاء.

–الطقس المتوقع في لبنان:

الثلاثاء: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة وتساقط أمطار محلية خاصة في المناطق الشمالية.

الأربعاء: قليل الغيوم الى غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع استقرار بدرجات الحرارة على الساحل وفي الجبال.

الخميس: قليل الغيوم الى غائم بسحب مرتفعة مع انخفاض محدود بدرجات الحرارة.

-الحرارة على الساحل من 22 الى 32 درجة، فوق الجبال من 16 الى 27 درجة، في الارز من 14 الى 23 درجة، في الداخل من 17 الى 34 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية الى شمالية غربية، سرعتها بين 10 و35 كلم/س.

-الانقشاع: متوسط، يسوء أحيانا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 50 و75%.

-حال البحر: معتدل حرارة سطح الماء 27 درجة.

-الضغط الجوي: 764 ملم زئبق.

المصدر: الوكالة الوطنية