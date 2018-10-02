صدر عن المديرية العامة لقوى الامن الداخلي شعبة العلاقات العامة

البلاغ التالي:

“حصلت في الآونة الأخيرة، عدة عمليات سرقة ليلا في محلة الاشرفية، ومنها:

– بتاريخ 17/9/2018، أقدم مجهول على الدخول ليلا الى محل لبيع الأسماك في محلة السوديكو بواسطة الكسر والخلع، وسرق مبلغ يفوق /4/ ملايين ليرة لبنانية.

– بتاريخ 18/9/2018، أقدم مجهولان على الدخول الى محل معد لبيع الحلويات، وسرقا جهاز كمبيوتر محمول.

– بتاريخ 24/9/2018، أقدم مجهول على الدخول الى محل خياطة بواسطة الكسر والخلع، وسرق من داخله جهاز حاسوب محمول ومبلغ /5000/ $.

على الأثر وبغية الحد من عمليات السرقة المذكورة، باشرت شعبة المعلومات في قوى الامن الداخلي اجراءاتها الميدانية، واستطاعت تحديد هوية الفاعلين وهما اللبنانيان:

– ا. ح. (مواليد عام 1987)

– و. ج. (مواليد عام 1997)

بتاريخ 28/9/2018، وبنتيجة عمليات الرصد والمراقبة، تمكنت قوة خاصة من الشعبة من توقيف: الاول في محلة خلدة والثاني في محلة عائشة بكار.

بالتحقيق معهما، اعترفا بتنفيذ عمليات السرقة المذكورة ليلا بواسطة الكسر والخلع، وقد اجري المقتضى القانوني بحقهما وأودعا المرجع المختص، بناء على إشارة القضاء”.

المصدر: الوكالة الوطنية