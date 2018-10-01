فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الإثنين في 1-10-2018.

الحسكة وريفها:

ـ قام مسلحو “قسد” بسرقة أبراج التوتر العالي في محيط بلدة تل حميس بريف الحسكة الشمالي الشرقي، ونقلها الى مكان مجهول.

ـ غادرَ 344 لاجئاً عراقياً من مخيم الهول في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي، إلى مدنهم في العراق عبر معبر “الفاو” غير الرسمي على الحدود السورية _العراقية.

وهذه الدفعة هي السابعة من اللاجئين العراقيين الذين يغادرون مخيم الهول، إذ بلغ عددهم 3842 شخصاً فيما بقي في المخيم نحو 7759 لاجئاً.

الرقة وريفها:

ـ تم انتشال نحو 50 جثة خلال الأسبوع الفائت من مناطق مختلفة في مدينة الرقة، تعود لمدنيين قضوا بقصف “التحالف الدولي” على المدينة أثناء سيطرة داعش عليها في وقت سابق.

ـ قُتِل شخصٌ وأصيب آخر إثر إطلاق قوات حرس الحدود التركي النار عليهما، لدى محاولتهما عبور الحدود السورية _ التركية، قرب مدينة تل أبيض بريف الرقة الشمالي.

ـ طرد مسلحو “قسد” عدداً من العائلات من منازلهم، في قرية الزنباق بريف الرقة الشمالي، لأسباب مجهولة.

ـ قُتِل 3 مسلحين من “قسد” جراء إطلاق مسلحي داعش النار عليهم قرب مدينة الطبقة بريف الرقة الغربي.

ـ هزَّ انفجار مجهول المصدر، منطقة السكن الشبابي في مدينة الرقة، دون ورود معلومات عن إصابات، حيث تعتبر المنطقة عسكرية تابعة لـ “قسد”.

ـ أرسلت ما تسمى “لجنة التربية والتعليم” التابعة لـ “قسد” أسماء أكثر من ٢٥ معلماً، في ريف الرقة الشمالي، إلى ما يسمى “لجنة الدفاع الذاتي”، لسوقهم إلى التجنيد الإجباري في صفوفها.

حلب وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف صاروخية على حي مساكن السبيل في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة، ما أسفر عن وقوع أضرار مادية.

ـ قُتل 4 مسلحين من “هيئة تحرير الشام” رمياً بالرصاص، إثر اقتحام مسلحين مجهولين مقراً لهم في منطقة الليرمون شمال مدينة حلب.

إدلب وريفها:

ـ قُتل أحد المسؤولين العسكريين في “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو معاوية التركماني” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، على الطريق الواصل بين بلدة كفرنبل وقرية حزارين بريف إدلب الجنوبي، كما قٌتِل مسؤول آخر من “الهيئة” المدعو “محمد رحال” إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في قرية معردبسة جنوب مدينة سراقب بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ قُتل 5 أشخاص وجرح آخرون، إثر انفجار قنبلة أثناء شجار بين عائلتين في مخيم دير حسان بريف إدلب الشمالي.

ـ أُصيب طفل إثر انفجار عبوة ناسفة قرب سيارة أحد مسؤولي “هيئة تحرير الشام” المدعو “أبو عبد الرحمن هلال”، في مدينة سراقب في ريف إدلب الجنوبي الشرقي.

ـ عٌثِر على شخص مقتول على أيدي مسلحين مجهولين، بعد اختطافه يوم أمس، في بلدة كفرنبل بريف إدلب الجنوبي.

ـ سادت حالة من التوتر بين مسلحي “هيئة تحرير الشام” و”الجبهة الوطنية للتحرير”، على خلفية اشتباكات بالرشاشات الثقيلة جرت مساء أمس بين أحد حواجز “الجبهة” وحاجز لـ “الهيئة” في منطقة “الهبيط _كفر عين” في ريف إدلب الجنوبي، حيث شهد الحاجزان عمليات تحصين واستقدام تعزيزات خلال الأيام السابقة.

ـ قُتل مسلح إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، في بلدة سرمين، بريف إدلب الجنوبي الشرقي.

المصدر: الاعلام الحربي