أعلنت السلطات الفرنسية الاثنين أنها ستستثمر 15 مليون يورو لتسهيل عملية الإدماج المهني للاجئين الذين غالبا ما يجدون صعوبة في إيجاد عمل في البلد الذي يستقبلهم.

وقالت وزيرة العمل مورييل بنيكو إن هذا البرنامج يشمل “4000 او 5000 لاجئ ابتداء من 2019 وسنزيد العدد في السنوات اللاحقة”.

وأضافت أن “لدى بعض اللاجئين مؤهلات. لكنهم يأتون من بلدان لا يعترف بشهاداتها، أو يعملون في مجالات من الضروري حصولهم على تدريب إضافي” للتمكن من النجاح فيها.

من جهة أخرى، أوضحت وزيرة العمل أن أكثر من “39% من اللاجئين الذين وصلوا الى فرنسا لم يتمكنوا من الحصول على مؤهل مهني”، لكن هؤلاء الاشخاص الذين “عاشوا الحرب والاضطهاد”، يتحلون “بالشجاعة وبالرغبة في التعلم” و”ثمة مهن مزدهرة ويتم البحث عن اشخاص لها، لذلك فان العرض والطلب يمكن ان يتلاقيا لما فيه مصلحة الطرفين”.

ومنحت فرنسا 43 الف شخص اللجوء في 2017، وقالت جوديت اكوين المديرة العامة لجمعية “حركة توظيف اللاجئين” التي تشجع على اندماج اللاجئين من خلال الوظيفة، إن “قليلا من الناس يعرفون ان اللاجئين يحق لهم العمل” في فرنسا.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية