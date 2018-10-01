أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري أنَه لا يجبُ المرورُ مرورَ الكرامِ على الاتهاماتِ الاسرائيلية لحزبِ الله بإنشاءِ بُنيةٍ تحتيةٍ لتطويرِ الصواريخِ قربَ المطار.

وقال الرئيس بري في حديث له “نحنُ أمامَ وضعٍ خطيرٍ بل أمامَ كلامِ حرب، وأنَّه لا نرى في هذهِ الخطوةِ ما يدعو الى التعاطي معَها وكأنَها مزحة، فلا أحدَ يستخفُ بالخطرِ الاسرائيليِ المتجدِد”، وتابع “ما قالهُ رئيسُ وزراءِ العدو بنيامين نتنياهو وغيرُهُ من الاسرائيليينَ هوَ أخطرُ كلامٍ ضدَ لبنان، فهذهِ الموجةُ مستمرةٌ عبرَ مسلسلٍ متواصلٍ بَدءاً من العقوباتِ وصولاً الى المَطار”.

واضاف الرئيس بري “إنَّهم يريدونَ إقفالَ المطارِ وغيرَ ذلك، ونحنُ هنا في لبنانَ نخرِّبُ بلدَنا بأيدينا ونتلهَّى ب”وزيرٍ زيادة” وخيبةٍ من هنا وهناك.. لذلكَ وأمامَ ما يجري، فإنَّ المطلوبَ هوَ أن نتعاطى مع هذا الحدثِ بما يستحِقُهُ من يَقَظَةٍ وحذرٍ ومحاولةِ تحصينِ الداخلِ بَدءاً بتحركٍ دبلوماسيٍ، وقبلَ كلِ شيءٍ التحصينُ بوَحدةِ الصفِ اللبناني أولاً واخيراً، وهذا هوَ الاهم”.

المصدر: قناة المنار