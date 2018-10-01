أوقفت مخابرات الجيش اللبناني 10 مواطنين مشتبه فيهم وضبطت 13 مخزنا تحتوي موادّ مخدرة مختلفة وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية وأجهزة، وذلك عمليات الدهم التي قامت بها في منطقة الهرمل البقاعية.

وأشارت قيادة الجيش – مديرية التوجيه في بيان لها الاثنين الى انه “إلحاقا لبيانها السابق، أنهت قوى الجيش عمليات الدهم في منطقة الهرمل، حيث أوقفت 10 مواطنين مشتبه فيهم، وضبطت 13 مخزنا تحتوي موادَّ مخدرة مختلفة، وكمية كبيرة من الأسلحة والذخائر والأعتدة العسكرية وأجهزة الاتصال”، واضافت انه “تم ضبط 5 آلات لتصنيع مادة حشيشة الكيف وكيلو غراما واحداً من مادة الكوكايين، كما تم تلف 700 دونماً من المزروعات الممنوعة”.

ولفت البيان الى انه “تم تسليم الموقوفين مع المضبوطات إلى المراجع المختصة”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام