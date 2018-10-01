أكد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان ان “الولايات المتحدة الاميركية تسير على الطريق الخاطئ في السعي لحل مشاكل سياسية وقانونية من خلال التهديد والابتزاز بدلا من الحوار”.

وقال اردوغان في حديث له الاثنين “بإذن الله نأمل في حل المشاكل مع اميركا في أقرب وقت ونعيد تطوير العلاقات في المجالين السياسي والاقتصادي بروح الشراكة الاستراتيجية”.

واضاف اردوغان “نحن مصممون في حدود الدبلوماسية والقانون على مكافحة هذا النهج المشوه الذي يفرض عقوبات على بلادنا من خلال استخدام ذريعة القس الذي يحاكم بسبب علاقاته المشبوهة مع جماعات ارهابية”.

وأشار اردوغان الى أن “ذلك في الحقيقة يتسبب في ضرر أكبر للولايات المتحدة على المديين المتوسط والطويل”.

المصدر: وكالة الصحافة الفرنسية