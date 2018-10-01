قالت المديرية العامة للامن العام اللبناني انه تم تأمين العودة الطوعية لـ 752 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر معابر المصنع والعبودية و الزمراني.

وأفاد مكتب شؤون الإعلام في المديرية العامة للأمن العام اللبناني في بيان له الاثنين انه “في إطار متابعة موضوع النازحين السوريين الراغبين بالعودة الطوعية إلى بلداتهم قامت المديرية العامة للأمن العام اعتبارا من صباح اليوم وبالتنسيق مع المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين UNHCR وحضور مندوبيها بتأمين العودة الطوعية لـ 752 نازحا سوريا من مناطق مختلفة في لبنان إلى الأراضي السورية عبر معابر المصنع والعبودية و الزمراني”.

واضاف البيان “انطلق النازحون بواسطة حافلات أمنتها السلطات السورية لهذه الغاية من نقاط التجمع المحددة في صيدا، النبطية، شبعا، المصنع، برج حمود، العبودية، البقيعة، طرابلس وعرسال بمواكبة دوريات من المديرية العامة للأمن العام حتى الحدود اللبنانية – السورية”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام