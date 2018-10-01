غرفة التحكم المروري في لبنان: وفاة شخص بحادث سير على اوتوستراد الحازمية شرق بيروت – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2018 - 21:03
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وزير الخارجية والمغتربين شارك في جولة للسفراء الأجانب لدحض المزاعم الإسرائيلية حول الصواريخ في محيط مطار بيروت
الوزير باسيل: "إسرائيل" تتهم الدول بالإرهاب وهي أم الإرهاب ولبنان لا يقبل استخدام منبر الأمم المتحدة لمثل هذه الاتهامات
الوزير باسيل: الشعب اللبناني انتصر على "إسرائيل" بالصمود وهو مستعد للمقاومة ونقول لنتانياهو ولا مرة خفنا منك
مسؤول صهيوني: "إسرائيل" تعمل على إيجاد طرق لتلافي التحدي المعقد الذي تمثله منظومة أس 300 لحركة طائراتها في سوريا
الحكومة الألمانية تتحدث عن وجود 65 ألف مسلح بينهم 10 آلاف ينتمون لجماعات مرتبطة بالقاعدة في إدلب
رئيس هيئة الأركان الإيرانية: صواريخنا استهدفت منطقة ينتشر فيها إرهابيو داعش شرق الفرات قرب منطقة يسيطر عليها الأميركي
قائد قوات الجو - فضاء التابعة للحرس الثوري: الإرهابيون استخدموا الرصاص في هجومهم بالأهواز وردنا عليهم كان بالصواريخ
الجيش الإيراني: أي محاولة إرهابية أخرى فوق التراب الإيراني ستواجه رداً أكثر قساوة وفتكاً ولن تبقى دون رد
الجيش الإيراني: لن نسمح للأعداء وعملائهم بالتعرض للبلاد وسنرد بقوة على أي عمل جبان ضد الجمهورية الإسلامية وشعبها
مراسل المنار: 93 إصابة مختلفة بينها 37 بالرصاص الحي شمال قطاع غزة إثر قمع قوات الاحتلال للمسير البحري العاشر
أ.ف.ب: الأمم المتحدة تعلن عن سحب مؤقت لبعض موظفيها الأجانب في غزة بسبب مؤشرات "مقلقة" تتعلق بخفض الوظائف
وزارة الصحة الفلسطينية: 5 إصابات بينهم واحدة بالرصاص المطاطي في الرأس خلال مواجهات أبو ديس شرقي القدس المحتلة
مواجهات بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال في منطقة جبل الريسان المهدد بالمصادرة غرب رام الله
مصادر يمنية: مقتل وإصابة أكثر من 50 جندياً سعودياً و550 من المرتزقة بعمليات قنص على جبهات الحدود خلال الشهر الماضي
مصادر يمنية: إصابة 2 من قادة مرتزقة العدوان في تفجير عبوة ناسفة بآليتهم جنوبي الكيلو 16 على جبهة الساحل الغربي
الأمن العام اللبناني: تأمين العودة الطوعية لـ 752 نازحاً سورياً عبر معابر المصنع والعبودية والزمراني
أردوغان: نأمل في حل المشاكل مع أميركا في أقرب وقت وإعادة تطوير العلاقات السياسية والاقتصادية بروح الشراكة الاستراتيجية
مسؤول عسكري أميركي: واشنطن تلغي زيارة ماتيس إلى الصين اثر امتناع بكين عن تحديد موعد له
الشرطة الألمانية تعتقل 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم إلى جماعة يمينية "إرهابية" هاجمت أجانب في مدينة كيمنتس
غرفة التحكم المروري في لبنان: وفاة شخص بحادث سير على اوتوستراد الحازمية شرق بيروت
منذ 2 ساعة
1 October، 2018
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