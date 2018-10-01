إنطلقت من مدينة النبطية الجنوبية عند الرابعة والنصف بعد ظهر الاثنين حافلة سورية تقل 43 نازحا الى سوريا، بينهم 29 طفلا، بعدما تمنع 7 عن الالتحاق بالقافلة العائدة، لأسباب مجهولة، فيما تأخر وصول الحافلة أكثر من 4 ساعات عما كان مقررا.

وكان السوريون النازحون بدأوا التجمع في متوسطة عبد اللطيف فياض الرسمية عند السادسة صباحا، وسط اجراءات امنية للجيش في محيط المتوسطة وأخرى مماثلة للامن العام في باحة المدرسة حيث كانوا يستقبلون السوريين العائدين وفق لوائح إسمية؟

ووصل العائدون الى المتوسطة مع أمتعتهم، حيث انتظروا وصول الحافلة الى الثالثة، ترافقها سيارة بيك اب كبيرة نقلت أمتعة العائدين، فيما استقلوا الحافلة التي انتظرت وصول حافلة تقل عائدين من صيدا، وترافقتا الى شبعا حيث باتت القافلة مؤلفة من 3 حافلات، واتجهت نحو المصنع وسوريا برفقة الامن العام اللبناني ودورية من الجيش اللبناني حتى الحدود اللبنانية – السورية، بعدما كانت مصلحة الصحة في النبطية، بإشراف مندوبي الامم المتحدة، قد قدمت اللقاحات للاطفال السوريين، مع الاشارة الى ان العائدين من بلدات الشام حماه وحمص ودرعا ودير الزور وحلب السورية كانوا يقطنون في النبطية، كفرتبنيت، تول والكفور والقصيبة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام