باسيل مع السفراء في ملعب نادي العهد الرياضي لدحض مزاعم بنيامين نتنياهو وجود موقع صاروخي تحت الملعب – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2018 - 18:27
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حرس الثورة: المسؤولون عن هجوم أهواز كانوا ينشطون شرق الفرات بدعم أميركي لتنفيذ سياسات "إسرائيل" ودول رجعية في المنطقة
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الرئيس نبيه بري: لا يجب المرور مرور الكرام على اتهامات العدو لحزب الله بإنشاء بنية تحتية لتطوير الصواريخ قرب المطار
الرئيس بري: المطلوب التعاطي مع هذا الحدث بما يستحقه من يقظة وحذر ومحاولة تحصين الداخل بالتحرك الدبلوماسي ووحدة الصف
الأمن العام اللبناني يؤمن العودة الطوعية لدفعة جديدة من النازحين إلى سوريا
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وزير الخارجية السوري وليد المعلم يلتقي نظيره العراقي ابراهيم الجعفري في نيويورك ويوجه له دعوة رسمية لزيارة دمشق
المعلم والجعفري أكدا على أهمية تضافر الجهود والتعاون من أجل تعزيز أمن واستقرار المنطقة والقضاء على الإرهاب
اليمن: هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقع الموالين للعدوان في أطراف هيلان بمديرية المصلوب بمأرب يوقع خسائر بصفوفهم
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بيان أميركي - كندي مشترك: الاتفاقية الجديدة ستسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وبتجارة أكثر عدلاً وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا
الرئيس الأميركي دونالد ترامب يرحب في تغريدة على تويتر بما وصفه بالاتفاق التجاري الرائع مع كندا والمكسيك
مقتل 3 أشخاص في انفجار سيارة في بنسلفانيا شرق الولايات المتحدة والسلطات تتحدث عن عمل إجرامي
اندونيسيا: الحكومة تطلب مساعدة دولية عاجلة عقب الزلزال والتسونامي اللذين أديا إلى مقتل أكثر من 830 شخصاً
الأمم المتحدة: 191 ألف شخص بحاجة إلى مساعدة إنسانية عاجلة في اندونيسيا بعد الزلزال والتسونامي في جزيرة سولاويسي
الكوريتان تبدآن نزع الألغام من المنطقة الأمنية المشتركة في قرية بانمونجوم الحدودية
باسيل مع السفراء في ملعب نادي العهد الرياضي لدحض مزاعم بنيامين نتنياهو وجود موقع صاروخي تحت الملعب
منذ 59 mins
1 October، 2018
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