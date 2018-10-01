أعلنت دولة قطر اليوم الاثنين، البدء في اتخاذ الإجراءات لرفع دعوى قضائية جديدة ضد السعودية، أمام منظمة التجارة العالمية، متهمة السعودية بارتكاب مخالفات صريحة للاتفاقات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية.

وذكرت وكالة الأنباء القطرية أن “قطر تبدأ إجراءات رفع دعوى قضائية ضد السعودية لانتهاكها حقوق الملكية الفكرية العائدة لمواطنين قطريين وهيئات قطرية”، مضيفة “هذه الانتهاكات تعد مخالفة صريحة للاتفاقيات الدولية ذات الصلة بحقوق الملكية الفكرية”.

كما نقلت صحيفة الوطن القطرية أن “مكتب دولة قطر لدى منظمة التجارة العالمية في جنيف قد طلب المشاورات الرسمية، والذي تضمن جميع المخالفات التي ارتكبتها المملكة العربية السعودية بحق دولة قطر وفقا لاتفاقية منظمة التجارة العالمية المعنية بجوانب الملكية الفكري ة ذات الصلة بالتجارة [اتفاق تريبس] واتفاقية برن بشأن حماية المصنفات الفنية والأدبية”.

وبحسب الصحيفة القطرية، تتهم الدوحة السعودية بقرصنة محتوى من شبكة “بي إن سبورت” القطرية، من خلال شبكة قرصنة تحمل اسم “بي أوت كيو”، حيث بثت الأخيرة بشكل غير قانوني محتوى إعلاميا خاصا بشبكة “بي إن سبورت” في السعودية، إضافة إلى بيع اشتراكات الشبكة المقرصنة ، وأجهزة فك التشفير في العديد من منافذ البيع في جميع أنحاء المملكة.

وأضافت الصحيفة “رفضت المملكة السعودية اتخاذ أية خطوات جادة ضد الشبكة المقرصنة “بي أوت كيو” وعمدت إلى عرقلة جهود مجموعة بي إن سبورت، لاتخاذ إجراءات قانونية لدى المحاكم السعودية”.

يذكر أن الهيئة العامة للمنافسة في السعودية كانت قد حركت دعوى قضائية ضد شبكة قنوات “بي إن سبورت” في تموز/يوليو الماضي، بدعوى ارتكاب الشبكة عدد من الممارسات المخالفة لنظام المنافسة.

المصدر: وكالة سبوتنيك