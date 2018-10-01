اندلعت مواجهات عنيفة بين الشبان الفلسطيني وقوات العدو الاسرائيلي الاثنين قرب شاطئ “زكيم” شمال قطاع غزة.

ولفتت المصادر الى ان “مسيرة جماهيرية حاشدة انطلقت تجاه شاطئ شمال قطاع غزة اسنادا للمسير البحري العاشر الذي ينطلق من ميناء غزة تجاه أقرب نقطة بحرية شمال القطاع للتأكيد على استمرار المسيرات السلمية لكسر الحصار الإسرائيلي عن قطاع غزة”.

وأفادت المصادر أن “الثائرون أشعلوا إطارات السيارات على قرب شاطئ زكيم وقابلتهم قوات الاحتلال بإطلاق النار الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع ما أدى لوقوع عدد من الإصابات بالاختناق”.

المصدر: فلسطين اليوم