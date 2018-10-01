أسف رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون لما آلت اليه حال الصحافة الورقية في لبنان، بعدما كانت رائدة وشكلت صورة مشرقة لعقود حفلت بأقلام كتاب وصحافيين جعلت من لبنان وطن الحقيقة والكلمة.

واعتبر الرئيس عون في حديث له الاثنين ان “الصحافة رفعت لبنان الى مرتبة السلطة الرابعة”، ورأى ان “الحرية الاعلامية شكلت الرأي العام في لبنان وعرفت كيف تجعل منه حكما ومشاركا في بناء الوطن”.

وأعرب الرئيس عون عن “تضامنه مع مختلف المؤسسات الاعلامية التي اضطرت منذ فترة الى الاقفال وآخرها دار الصياد التي ودعت قراءها وغابت عن الصدور اليوم بعد مسيرة تخطت الستة وسبعين عاما من النجاح على الرغم من الظروف القاهرة التي مر بها لبنان على مدى سنوات”.

من جهة ثانية، استقبل الرئيس عون النائب جهاد الصمد واجرى معه جولة افق تناولت التطورات السياسية الراهنة ومسار تشكيل الحكومة الجديدة.

كما استقبل الرئيس عون رئيس مجلس شورى الدولة القاضي هنري خوري وعضو المجلس القاضي ريتا كرم وتداول معهما عمل مجلس شورى الدولة.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام