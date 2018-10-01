أعلن الوزير البريطاني لشؤون “بريكست” دومينيك راب الاثنين، أن “على قيادة الاتحاد الأوروبي أن تأخذ محادثات بريكست على محمل الجد إذا أرادت إبرام اتفاق”. وقال راب، في مؤتمر حزب المحافظين في برمنغهام، “إذا كان الاتحاد الأوروبي يريد التوصل إلى اتفاق فعليه أن يصبح جادا. وعليهم أن يفعلوا ذلك الآن”. وأشار إلى أن حكومة المملكة المتحدة تستعد بما في ذلك لسيناريو “لا اتفاق” ومع ذلك، فإن مثل هذا الخيار سيكون غير مربح لكلا الجانبين.

هذا وكانت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي قد قالت في وقت سابق، في كلمتها عن نتائج قمة الاتحاد الأوروبي ، التي ألقتها في مقر رئيس الوزراء في لندن “نحن ملزمون باستئناف الإعداد للخروج من الاتحاد الأوروبي بدون “صفقة”… وأتوجه إلى مواطني الاتحاد الأوروبي، الذين يعيشون ويعملون في بريطانيا، الجيران والزملاء، وأقول لسكان إيرلندا الشمالية سنضع مصالحكم في اعتبارنا…، ولن أسمح بتقسيم بلادي”. واتهمت رئيسة الوزراء دول الاتحاد الأوروبي بـ”عدم التعامل باحترام كاف تجاه موقف بريطانيا المتعلق بشروط بريكست ولم تظهر استعداداً للتنازل”. ووصفت ماي اقتراحات الاتحاد الأوروبي بشأن الاتفاق المستقبلي بأنها “غير مقبولة”، منتقدة بشدة اقتراح الاتحاد الأوروبي بالإبقاء على عضوية إيرلندا الشمالية في الاتحاد الجمركي للاتحاد الأوروبي. ووفقاً لماي، فإن هذا سيكون “تقسيما للبلاد”. وكانت رئيسة الوزراء البريطانية، تيريزا ماي، قد أعلنت نهاية شهر أيلول/ سبتمبر، أن الخروج من الاتحاد الأوروبي “أمر حتمي”، وأنه لن يكون هناك أي استفتاء آخر حول هذا الموضوع، مشيرة إلى أن مطالب الشعب الإيرلندي هي جزء أساسي من المفاوضات، ولا ينبغي أن يتم اقتطاع إيرلندا الشمالية من بريطانيا العظمى.

المصدر: وكالة سبوتنيك الروسية