الحالة العامة: تنحسر الكتل الهوائيّة الحارّة تدريجيّاً عن الحوض الشرقيّ للمتوسّط ويتحوّل الطقس إلى متقلّب.

الطقس المتوقع في لبنان:

الإثنين: غائم جزئيّاً إلى غائم مع انخفاض درجات الحرارة في الداخل وعلى الجبال، كما تتساقط الأمطار بشكلٍ متفرّق تكون غزيرة في الداخل(البقاع الشمالي) ومترافقة أحياناً ببرق ورعد.

الثلاثاء: غائم جزئيّاً إلى قليل الغيوم مع أمطار خفيفة صباحاً دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة.

الأربعاء: قليل الغيوم مع بداية ارتفاع محدود بدرجات الحرارة.

الرياح السطحية: غربيّة إلى شماليّة غربيّة، سرعتها بين ١٠ و٣٥ كلم/س.

الانقشاع: متوسّط، يسوء أحياناً.

الرطوبة النسبية على الساحل: بين ٣٠ و ٧٥ %.

حال البحر: مائج حرارة سطح الماء: ٢٧°م.

المصدر: مصلحة الارصاد الجوية