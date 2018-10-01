قاسمي: سياسة الولايات المتحدة في العراق واضحة وتقوم على العداء لايران – موقع قناة المنار – لبنان
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October 1 2018 - 11:54
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الحرس الثوري الإيراني يستهدف مقر قادة جريمة أهواز الإرهابية شرق الفرات في سوريا بـ6 صواريخ بالستية "أرض - أرض"
الحرس الثوري: الهجوم الصاروخي أعقبه قيام 7 طائرات مسيرة بقصف مقرات تجمع وإسناد للإرهابيين شرق الفرات
الحرس الثوري: استهداف الإرهابيين شرق الفرات أدى إلى مقتل وجرح عدد من قادتهم الذين خططوا لجريمة أهواز
الحرس الثوري: المسؤولون عن هجوم أهواز كانوا ينشطون شرق الفرات بدعم أميركي لتنفيذ سياسات "إسرائيل" ودول رجعية في المنطقة
الحرس الثوري: إيران سترد بقبضة من حديد وبشكل ساحق على أي تحركات شيطانية عدوانية ضدها
الأمن العام اللبناني يؤمن العودة الطوعية لدفعة جديدة من النازحين إلى سوريا
الرئيس نبيه بري: لا يجب المرور مرور الكرام على اتهامات العدو لحزب الله بإنشاء بنية تحتية لتطوير الصواريخ قرب المطار
الرئيس بري: نحن أمام وضع خطير بل أمام كلام حرب فلا أحد يستخف بالخطر الإسرائيلي المتجدد
الرئيس بري: هم يريدون إقفال المطار وغير ذلك ونحن في لبنان نخرب بلدنا بأيدينا ونتلهى بـ"وزير زيادة" وخيبة من هنا وهناك
الرئيس بري: المطلوب التعاطي مع هذا الحدث بما يستحقه من يقظة وحذر ومحاولة تحصين الداخل بالتحرك الدبلوماسي ووحدة الصف
إضراب شامل في جميع الأراضي الفلسطينية رفضاً لقانون القومية الصهيوني
مستوطنون صهاينة يهاجمون حي المصرارة في القدس المحتلة ويعتدون على الفلسطينيين وممتلكاتهم
اليمن: هجوم للجيش واللجان الشعبية على مواقع الموالين للعدوان في أطراف هيلان بمديرية المصلوب بمأرب يوقع خسائر بصفوفهم
الولايات المتحدة وكندا والمكسيك تتوصل إلى اتفاقية جديدة للتبادل الحر لأميركا الشمالية بدلاً من اتفاقية "نافتا"
بيان أميركي - كندي مشترك: الاتفاقية الجديدة ستسمح بإقامة أسواق أكثر حرية وبتجارة أكثر عدلاً وبنمو اقتصادي متين لمنطقتنا
المقدونيون يوافقون بالأكثرية على اعتماد اسم "جمهورية مقدونيا الشمالية" لبلادهم
اندونيسيا: الحكومة تطلب مساعدة دولية عاجلة عقب الزلزال والتسونامي اللذين أديا إلى مقتل أكثر من 830 شخصاً
اسبانيا: أجهزة الإنقاذ البحري تعلن أنّها أنقذت 675 مهاجراً نهاية الأسبوع الماضي
قاسمي: سياسة الولايات المتحدة في العراق واضحة وتقوم على العداء لايران
منذ 39 mins
1 October، 2018
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