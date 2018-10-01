أعلن الحرس الثوري الإسلامي في ايران أنه قام فجر اليوم باستهداف الجماعات الارهابية في مواقع لها شرق الفرات في سوريا بصواريخ باليستية من طراز (ذو الفقار) التي يصل مداها الى سبعمئة كيلومتر و “قيام” التي تصل الى ثمانمئة كيلومتر، وذلك انتقاما للاعتداء الارهابي في الأهواز الذي حصل في الثاني والعشرين من الشهر الماضي اثناء الاستعراض العسكري لمناسبة اسبوع الدفاع المقدس.

وأكد الحرس الثوري، أن الصواريخ حققت اهدافها بدقة شرق الفرات بعد عبورها الأجواء العراقية، وأنَّ الهجوم أسفر عن مقتل وجرح قياديين وعناصر في تلك المجموعات.

ونقل موقع “سباه نيوز” عن العلاقات العامة لقوات الحرس الثوري أنَّه تمَّ استهداف مقر قادة جريمة الاهواز الارهابية بعدة صواريخ باليستية ‘ارض -ارض’ من قبل القوة الجوفضائية التابعة للحرس، وأنَّه وفق المعلومات الاولية الواردة فان عدداً كبيراً من الارهابيين التكفيريين وقادة جريمة الاهواز قد قتلوا أو جرحوا خلال هذا الهجوم الصاروخي.

المصدر: قناة المنار