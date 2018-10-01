أعلن وزير الخارجية الأردني، أيمن الصفدي، أنه لا يوجد موعد محدد لإعادة فتح الحدود السورية الأردنية، حتى يتم الانتهاء من المباحثات التقنية حول هذا الشأن. وقال الصفدي في مقابلة مع وكالة “سبوتنيك”: “صرحنا مرارا أننا نريد إعادة فتح الحدود مع سوريا، ولكي يتحقق ذلك، يجب أن تجتمع اللجان التقنية للتباحث حول كيفية تنفيذ الأمر بشكل مجدي للبلدين”.

وأوضح الوزير أن: “اللجان التقنية اجتمعت بالفعل لكنها لم تنته من أعمالها بعد، لذا يجب أن تتوصل اللجان إلى اتفاق قبل أن يتم إعادة فتح الحدود”. وأشار الصفدي إلى أن: “الموعد المطروح (من جانب وزارة النقل السورية) لا نعرف عنه شيء”، ردا على سؤال إذا كان المعبر سيفتتح في 10 تشرين الأول المقبل.

وتابع الصفدي: “الأردن لم يغلق الحدود مع سوريا، لكن الإغلاق نتج عن فقدان الحكومة السورية السيطرة على جانبهم من الحدود، لذا كان القرار نتاج للواقع الجديد الذي تشهده الحدود السورية”.

المصدر: سبوتنيك