فيما يلي أبرز التطورات الميدانية في سوريا ليوم الأحد في 30-9-2018.

دير الزور وريفها:

ـ اعتقل تنظيم “داعش” 3 من مسلحيه أثناء محاولتهم الهروب قرب قرية البو خاطر (أبو الحسن) شرق بلدة هجين بريف دير الزور الجنوبي الشرقي وبحوزتهم مبالغ مالية كبيرة.

ـ عثر على جثّة شخص مجهول الهوية بمحيط محطة الري في مدينة الشحيل الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف دير الزور الجنوبي الشرقي.

ـ فرض مسلحو “قسد” حظراً للتجوال يبدأ في الساعة العاشرة مساءً وحتى الفجر، في بلدات وقرى “غرانيج، أبو حردوب، الكشكية وأبو حمام”، بريف دير الزور الجنوبي الشرقي، لأسباب مجهولة.

الحسكة وريفها:

ـ سلمت “قسد” الحكومة العراقية حوالي 340 لاجئ عراقي، بعد ترحيلهم من مخيَّم الهول في ريف الحسكة الجنوبي الشرقي.

الرقة وريفها:

ـ أصيب 3 مسلحين من “قسد” إثر انفجار عبوة ناسفة بآلية عسكرية كانت تقلهم، زرعها مسلحون مجهولون، في قرية ثلث خنيز بريف الرقة الشمالي، كما شهدت المنطقة توتراً أمنياً ونشر الحواجز تابعة لـ”قسد” على خلفية التفجير.

ـ اعتقل مسلحو “قسد” شخصاً بعد مداهمة منزله في بلدة سلوك بريف الرقة الشمالي، لسوقه إلى “التجنيد الإجباري” ضمن صفوفها.

ـ عثر على 4 جثث لمدنيين قرب مدرسة حميدة غرب مدينة الرقة، قضوا بقصف “التحالف الدولي” أثناء سيطرة داعش على المدينة في وقت سابق.

ـ رفع عدد من أهالي قرية كديران، الخاضعة لسيطرة “قسد” بريف الرقة الجنوبي الغربي، العلم السوري وكتبوا عبارات مناصرة للجيش السوري، في القرية، وسط استنفار أمني لمسلحي “قسد” على خلفية رفع العلم.

ـ عُثر على جثة شخص مقتول، من قبل مسلحين مجهولين بعد اختطافه لمدة يومين، في قرية “رقة سمره” بريف الرقة الشرقي.

ـ داهم مسلحو “قسد” منزلين لخلايا مرتبطة بداعش في حي الدرعية بمدينة الرقة يوم أمس، وعثروا على سيارة مفخخة، وكميات كبيرة من الأسلحة والألغام.

حلب وريفها:

ـ سقطت عدة قذائف هاون على منطقة هنانو وفي محيط جامع عمار بن ياسر ودوار النحاس وفي حي شارع النيل في مدينة حلب، مصدرها المجموعات المسلحة.

ـ أطلق مسلحون مجهولون النار على سيارة أحد مسؤولي “حركة أحرار الشام _الجبهة الوطنية للتحرير” الملقب “أبو حفص” في مدينة اعزاز بريف حلب الشمالي، دون ورود معلومات عن إصابته أو مقتله.

ـ قتل شخص جراء اندلاع اشتباكات بين “آل واكي” و “آل نجار” في مدينة الباب الخاضعة لسيطرة “الجيش الحر” المدعوم تركياً بريف حلب الشمالي الشرقي.

ـ أصيبت طفلة بطلق ناري عشوائي في مدينة اعزاز الخاضعة لسيطرة “الجيش الحر” المدعوم تركياً بريف حلب الشمالي.

ـ عثر على أحد مسلحي ما تسمى بـ “الشرطة الحرة” التابعة لفصائل “الجيش الحر” المدعومة تركياً مقتولاً قرب قرية حج كوسا في ريف حلب الشمالي.

ـ عُثر على جثة شخص قتله مسلحون مجهولون على الطريق الواصل بين بلدة إبين وقرية باتبو بريف حلب الغربي.

ـ قال “المرصد السوري للمسلحين” إنَّه عُثر على 4 جُثث لأشخاص مجهولين في بلدة جنديرس جنوب غرب عفرين في ريف حلب الشمالي الغربي.

وأشار “المرصد” أنَّه تمَّ العثور في الأيام السابقة أيضاً على نحو 11 جُثَّة في البلدة تعود لمسلحي “الوحدات الكردية” ومدنيين، قضوا بالقصف التركي خلال عملية “غصن الزيتون” على مدينة عفرين وأريافها.

إدلب وريفها:

ـ قتل أحد المسؤولين العسكريين في “هيئة تحرير الشام”، المدعو “أبو دجانة”، إثر إطلاق مسلحين مجهولين النار عليه، قرب مدينة أريحا بريف إدلب الجنوبي.

ـ شنَّت “هيئة تحرير الشام” حملة اعتقالات واسعة بقيادة “أبو مالك التلي” على مدار الـ 3 أيام الماضية في مدينة إدلب، بحقّ مسلحين تابعين لها حيث بلغ عددهم قرابة 30 مسلحاً بينهم مسلحين أجانب، بسبب تحريضهم على “الهيئة” بحجة عدم إصدارها بيان رسمي حول رفض اتفاق سوتشي بشأن في إدلب، بالإضافة إلى تُهم “أمنيّة” تتعلّق بالارتباط بخلايا داعش.

وهددت مجموعة مسلحة مصرية بالرد على “هيئة تحرير الشام” في حال لم تفرج عن مسلحين اثنين من مسلحيها، ألقت “الهيئة” القبض عليهما قرب جامع سعد في مدينة إدلب، لأسباب مجهولة.

ـ نظّم أهالي مدينة سلقين بريف إدلب الشمالي الغربي، وقفة احتجاجية ضدّ ممارسات “هيئة تحرير الشام”، وُطالبوا بإخراج جميع المعتقلين من سجون “الهيئة”.

حماه وريفها:

ـ اعتقل “جيش العزة _الجيش الحر” 3 أشخاص في مدينة كفرزيتا بريف حماه الشمالي بتهمة التعامل مع الجيش السوري.

المصدر: الاعلام الحربي