أصيب صحفي فلسطيني بجروح واعتقل 3 أشخاص خلال اقتحام قوات العدو الاسرائيلي الأحد حي بطن الهوى في مدينة رام الله المحتلة.

وأفادت مصادر فلسطينية عن “إصابة المصور الزميل محمد تركمان برصاصة مطاطية في قدمه خلال مواجهات اندلعت في حي بطن الهوى”.

وأضافت المصادر أن “قوات الاحتلال اعتقلت شابين وفتاة لم تعرف هويتهم بعد أن حاصرت احدى البنايات السكنية في المنطقة”.

وكانت قوات الاحتلال اقتحمت حي بطن الهوى في مدينة رام الله، وحاصرت إحدى البنايات السكنية، وأغلقت عدة طرق مؤدية للحي، ودارت مواجهات بين الشبان وقوات الاحتلال التي أطلقت الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع، ما أدى لوقوع عدة إصابات بالاختناق.

المصدر: فلسطين اليوم