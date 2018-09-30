غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الكولا باتجاه نفق سليم سلام في بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات – موقع قناة المنار – لبنان
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September 30 2018 - 21:04
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القوات اليمنية البحرية نفذت هجوما بحريا إستهدف مجموعة من زوارق حرس الحدود السعودي في ميناء جيزان
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المتحدّث باسم الجيش اليمني: عمليتا اليوم على جيزان ودبي تؤكدان على مدى تطور قدراتنا الدفاعية
المرصد المعارض: بدء انسحاب مجموعات من "فيلق الشام" من المنطقة المنزوعة السلاح بموجب الاتفاق الروسي ــ التركي
جيش العدو الصهيوني ينسحب من رام الله في الضفة الغربية المحتلة بعد اعتقال شابين وامرأة
هيئة الحراك الوطني لكسر الحصار تعلن عن انطلاق المسير البحري العاشر من ميناء غزة تجاه الحدود الشمالية غدا الاثنين
القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة تدعو إلى الإضراب الشامل الاثنين في المؤسسات كافة رفضا لقانون القومية الصهيوني
المتحدث باسم الخارجية الايرانية بهرام قاسمي: الأدلة تشير إلى وجود أياد خارجية في مهاجمة القنصلية الايرانية في البصرة
قاسمي: ايران تدين اي تعرّض للدبلوماسيين والأبنية الدبلوماسية
ترامب يعلن خلال تجمع انتخابي أن واشنطن لن تقدم "مساعدات" لجيوش السعودية واليابان وكوريا الجنوبية في حال لم تتلق المال
ترامب: المشكلة تكمن في عدم مطالبة واشنطن حلفاءها بتسديد مستحقاتها من الخدمات العسكرية
وزير الخارجية الايراني محمد جواد ظريف: ايران قد تخرج من الاتفاق النووي في حال عدم فاعلية الالية الاوروبية
رويترز: حزب الاتحاد الكردستاني يعلن أنّه لن يعترف بنتائج الانتخابات البرلمانيّة التي اجريت في كردستان
البحرين: مواجهات بين المواطنين وقوات الامن في قرية العكر بعد تظاهرة شعبية رفضاً لاعتقال الخطباء في الحسينيات
الإعصار ترامي يجتاح اليابان ويسفر عن 56 جريحا وانقطاع التيار الكهربائي عن نصف مليون منزل في اوكيناوا وكيوشو
أ.ف.ب: مقتل 5 أشخاص إثر غرق زورق مطاطي كان يقل مهاجرين قبالة السواحل الشمالية الغربية لتركيا
غرفة التحكم المروري في لبنان: تصادم بين مركبتين على اوتوستراد الكولا باتجاه نفق سليم سلام في بيروت والاضرار اقتصرت على الماديات
منذ 3 ساعة
30 September، 2018
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