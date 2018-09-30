أبعدت سلطات العدو الاسرائيلي الأحد تسعة مواطنين فلسطينيين من مدينة القدس المحتلة عن المسجد الأقصى المبارك لفترات متفاوتة بين 5 أيام – 6 أشهر.

وذكرت مصادر فلسطينية أن “مخابرات الاحتلال استدعت للتحقيق 9 مقدسيين في مركز القشلة بالقدس القديمة وسلمتهم قرارات تقضي بإبعادهم عن المسجد الأقصى”.

وتابعت المصادر ان “قرار الإبعاد شمل رائد زغير موظف لجنة الاعمار دائرة الأوقاف الإسلامية ومهدي العباس حارس المسجد الأقصى وحسام سدر موظف لجنة الاعمار دائرة الأوقاف الإسلامية وشادي مطور أمين سر حركة فتح في القدس والشبان جميل العباسي وحمزة زغير وجهاد قوس ورامي الفاخوري ومحي أبو عصب”.

ولفتت المصادر الى ان “سلطات الاحتلال كثفت من قرارات الابعاد عن المسجد الاقصى لنساء وشبان خلال شهر أيلول الجاري، حيث ازدادت فيه وتيرة الاقتحامات للمسجد الاقصى خلال الأعياد اليهودية”، واشار الى ان “قوات الاحتلال اعتقلت بعد ظهر الاحد الفتاة الفلسطينية آسيا أبو اسنينة من القدس”.

المصدر: فلسطين اليوم