اندلعت مواجهات عنيفة عصر الاحد بين شبان فلسطينيين وقوات العدو الاسرائيلي في ضاحية بطن الهوا وسط مدينة رام الله بالضفة الغربية الفلسطينية المحتلة في أعقاب اقتحام قوات كبيرة من جيش الاحتلال للحي.

وأفادت مصادر فلسطينية أن “عددا من الفلسطينيين أصيبوا بالاختناق جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع خلال المواجهات”، ولفتت الى ان “قوات الاحتلال أغلقت الشارع أمام حركة المواطنين وأطلقت قنابل الغاز والصوت نحوهم ما أدى الى إصابات في صفوف المواطنين والأطفال العائدين من عملهم ومدارسهم”.

وأشارت المصادر الى ان “جنود الاحتلال اعتلقوا أسطح البنايات العالية لإطلاق الرصاص على الفتية”.

المصدر: فلسطين اليوم