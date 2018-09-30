قال رئيس حزب “القوات اللبنانية” سمير جعجع إن “أولويات الناس تعلو ولا يعلى عليها”، وتابع “لأن الهم المعيشي والاقتصادي أصبح ضاغطا للغاية ولأن القوات قدمّت كل التسهيلات الممكنة لتسريع التأليف وتشكيل حكومة قادرة على مواجهة التحديات”، على حد تعبيره.

واضاف جعجع في بيان له الاحد “لأن السجالات والخلافات والمواجهات تساهم في دفع لبنان نحو الهاوية”، تابع “انطلاقا من كل ذلك وغيره أطلب من المناصرين والرفاق في القوات اللبنانية التوقف عن اي سجالات وردود ولو من طرف واحد”.

واعتبر جعجع أن “اي تباين لا يحلّ عن طريق صب الزيت على النار، بل من خلال الحوار والتواصل البناء والعمل على تضييق رقعة التباينات، خصوصا ان الناس تنتظر من جميع القوى الحلول لمشاكلها وليس مفاقمة تلك المشاكل”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام