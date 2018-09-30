أكد عضو “التكتل الوطني” النيابي في لبنان النائب طوني فرنجية “اننا لا نعيش مرحلة ترف سياسي وان الأزمة أعمق من وزير بالزائد ووزير بالناقص”.

واشار فرنجية في حديث له الى انه “بوحدتنا وإرادتنا الصلبة نستطيع تجاوز كل مشاكلنا ولكن يجب إيقاف مزاريب الهدر الغشيم واعتماد سياسة تقشف لفترة زمنية”، ولفت الى ان “البلد على المحك ومستقبلنا ومستقبل أولادنا على المحك”.

ودعا فرنجية الى “الاسراع في تشكيل حكومة وحدة وطنية تضم كل الأفرقاء وتحترم نتائج الانتخابات”، وحث “رئيس الجمهورية تقديم التنازلات صونا للوطن”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام