رأى الرئيس العماد اميل لحود في بيان له الاحد في ذكرى رحيل الرئيس المصري جمال عبد الناصر أن “ذكرى رحيل القادة الكبار محطات لأخذ العبر من تاريخهم الذي يحدد مسار الأوطان والأمم”.

وقال لحو “في مثل هذا اليوم منذ 46 عاما خلت، توفي الرئيس جمال عبد الناصر رئيسا قوميا عربيا، آمن بوطنه وأمته عزيزا حرا سيدا ومستقلا وغير منحاز لا لشرق ولا لغرب”.

واضاف لحود “تآمر عليه الغرب وتلقى كل الضربات منهم لانه نصير أمته العربية ومناوئا للكيان الاسرائيلي، وشاءت الأقدار أن روسيا السوفياتية آنذاك كانت إلى جانبه ولم تتركه في مختلف حياته الكفاحية”.

واعتبر لحود انه “ليس من الصدفة اليوم ان روسيا الاتحادية نصيرة الحق العربي بوجه الكيان الاسرائيلي تقف إلى جانب الجمهورية العربية السورية ورئيسها بشار الأسد قيادة وشعبا وجيشا كما كانت في عهد الرئيس الراحل حافظ الأسد حافظ الكرامة العربية”.

وتابع لحود “هذه سوريا التي تواجه اليوم مع المقاومة في لبنان الكيان الاسرائيلي والارهاب التكفيري معا وهما وجهان لعملة واحدة، تخرج من معركتها الكبرى لحماية الأمة العربية منتصرة على أخطر هجمة إرهابية في تاريخ العالم”.

المصدر: الوكالة الوطنية للاعلام